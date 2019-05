Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einkaufswagen kollidieren mit Pkw auf Parkplatz - Mann leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Adolf-Kolping-Straße wollte gestern vormittag auf dem Parkplatz mehrere Einkaufswagen über einen Fußgängerüberweg schieben. Hierbei bemerkte die herannahende 57-jährige Fahrerin eines Pkw den Mann zu spät, so dass dieser die Wagenschlange nicht mehr anhalten konnte. Bei dem Versuch den Unfall zu vermeiden erlitt der Mitarbeiter leichte Verletzungen am Bein. Der Sachschaden am Pkw beträgt ca. 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell