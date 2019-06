Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher trieben ihr Unwesen in Neuss - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Neuss-Stadionviertel/Weckhoven (ots)

Am Donnerstag (06.06.), in der Zeit von 10:20 Uhr bis 12:20 Uhr, kam es an der Wallrafstraße im Stadionviertel zu einem Einbruch. Unbekannte gelangten über den Garten an das Einfamilienhaus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die ungebetenen Gäste die Innenräume des Hauses. Nach ersten Informationen erbeuteten die Einbrecher Schmuck.

Durch Geräusche in der Nacht zu Freitag (07.06.), gegen 3:45 Uhr, wurden Bewohner eines Hauses an der Hoistener Straße auf Einbrecher an ihrer Haustür aufmerksam. Sie alarmierten umgehend die Polizei. Durch den Hund der Geschädigten wurden die Verdächtigen möglicherweise verschreckt und ergriffen daraufhin die Flucht. Es soll sich um zwei Personen gehandelt haben. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Entsprechende Hebelspuren zeugten von ihrem kriminellen Tun. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Stadionviertel an der Wallrafstraße oder in Weckhoven an der Hoistener Straße verdächtige Beobachtungen zu den oben genannten Tatzeiträumen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Einbruchschutz durch intakte Nachbarschaft: Die Polizei kann nicht überall sein, um Straftaten zu verhindern. Doch Nachbarn, die einander helfen, gibt es fast immer. Pflegen Sie daher den Kontakt zu Ihren Nachbarn - für mehr Lebensqualität und Sicherheit. Warten Sie nicht auf die anderen, tun Sie den ersten Schritt. Sprechen Sie die Bewohner Ihres Hauses oder Ihrer Nachbarhäuser an. Veranstalten Sie ein Treffen und tauschen Sie untereinander Rufnummern aus. Denn: In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher, Diebe und Betrüger kaum eine Chance.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell