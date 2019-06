Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Hundeverein - Verdächtiger mit rotem Mofa gesucht

Dormagen-Stürzelberg (ots)

Am Mittwochabend (5.6.) kam es in Dormagen-Stürzelberg zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Hundevereins. Ein Verdächtiger flüchtete mit einem roten Mofa. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Gegen kurz nach 22 Uhr hatte eine Zeugin gesehen, dass vor dem Gelände an der Uferstraße ein rotes Mofa stand. Sie beobachtete weiter, dass ein Unbekannter aus dem Gebäude des Hundevereins kam, zu dem Mofa ging und sich in Richtung Kreisverkehr entfernte. Die Anruferin stellte anschließend einen Einbruch in das Vereinsheim fest. Offensichtlich haben der oder die Täter dort nach Beute gesucht. Was ihnen hierbei in die Hände fiel, ist noch unklar.

Zu dem bislang unbekannten männlichen Mofafahrer liegt folgende Beschreibung vor: Circa 170 Zentimeter groß, trug dunkle Bekleidung sowie einen blauen/türkisfarbenen Mundschutz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Hinweise zu dem Einbruch, zu dem roten Mofa sowie Angaben zur Identität des Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat in Dormagen unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

