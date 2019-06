Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Medienveröffentlichung meldet sich Fahrradeigentümer bei der Polizei

Neuss (ots)

Mit Pressemeldung vom 05.06.2019-12:50 Uhr- berichteten wir über die Festnahme dreier tatverdächtiger Fahrraddiebe in Neuss am 3.6.2019. Die drei Mönchengladbacher führten Fahrräder mit, die höchstwahrscheinlich gestohlen waren. Nun hat sich der erste Eigentümer bei der Polizei gemeldet. Sein Fahrrad war in der Nacht von Sonntag auf Montag (2./3.6.) an der Jülicher Straße entwendet worden - zur Anzeige hatte er den Diebstahl bisher nicht gebracht. Das schwarze Hollandrad ist nun wieder bei seinem rechtmäßigen Eigentümer.

Tipps der Polizei zum Schutz von Fahrrädern gegen Diebstahl:

Schließen Sie den Rahmen und die Räder des Bikes grundsätzlich an fest verankerte Gegenstände an (zum Beispiel an Laternen, etc.). Notieren Sie sich die individuelle Fahrradrahmennummer. Diese finden Sie in der Regel auf dem Rahmen und auf der Rechnung des Händlers. Sollte es doch einmal zu einem Diebstahl kommen, kann das Fahrrad anhand dieser Nummer zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben werden und bei Wiederauffinden seinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden. Wer zusätzlich sicher gehen will, lässt sein Fahrrad codieren. Dabei wird eine individuelle Kennung angebracht, anhand derer das Rad ab diesem Zeitpunkt dem Eigentümer bei jeder Überprüfung einwandfrei zuzuordnen ist. So wird auch der Weiterverkauf durch den Dieb erschwert, da kein Hehler gerne mit gekennzeichnete Fahrräder handelt. Nähere Informationen, wann und wo Sie Ihr Fahrrad bei der Polizei kostenlos codieren lassen können, finden sie auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss unter folgendem Link: rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss oder rufen Sie an unter 02131-3000.

