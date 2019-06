Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbruch: Polizei fahndet nach zwei verdächtigen Frauen

Dormagen-Stürzelberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (5.6.), gegen 16 Uhr, sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Brunnenstraße eingestiegen. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Täter die Haustür aufhebelten und die Räume nach Wertsachen durchsuchten. Ob sie Beute machten, steht noch nicht fest.

An der Brunnenstraße sind am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, zwei verdächtige Frauen aufgefallen, die möglicherweise mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Sie waren als Fußgängerinnen unterwegs und sollen nach Zeugenangaben die Brunnenstraße entlanggeschlendert sein. Die Kriminalpolizei bittet daher um Hinweise auf die beschriebenen Personen. Die erste Frau soll circa 170 Zentimeter groß und schlank sein. Sie hatte dunkle Haare, die zum Pferdeschwanz gebunden waren sowie eine Rock und eine Handtasche. Die zweite Frau soll circa 165 Zentimeter groß und ebenfalls schlank sein. Sie hatte dunkle Haare und trug eine Hose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Auswertung der gesicherten Spuren dauert an.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch an der Brunnenstraße oder zu den Verdächtigen geben können, werden um einen Anruf bei der Kriminalpolizei gebeten (Telefon 02131 3000).

Als "Experten" für das eigene Wohnumfeld sollen Anwohnerinnen und Anwohner die Augen und Ohren offen halten und die Polizei über verdächtige Wahrnehmungen in Kenntnis setzen. Auf diese Weise erhöht sich das Entdeckungsrisiko der Täter und die Polizei kann unter Umständen wertvolle Ermittlungshinweise erhalten.

Seien Sie aufmerksam für verdächtige Wahrnehmungen! Wählen Sie im Verdachtsfall den Notruf 110! Sichern Sie Ihr Zuhause! Ihre Polizei berät Sie kostenlos zum Einbruchschutz.

