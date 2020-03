Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.03.2020

++ Pkw-Diebstahl ++ Handtaschendiebstahl aus Pkw ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ++ Schwerer Verkehrsunfall mit Pedelec ++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Führen eines Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel ++ Vollstreckung eines Haftbefehls ++

Leer - Pkw-Diebstahl

Leer - Am Samstag, den 29.02.2020, im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr entwendeten bis-lang unbekannte Täter den in der Ringstraße 85 in Leer geparkten Pkw (grauer Renault Clio) des Geschädigten. Zudem befand sich im Innenraum des Pkw ein hoher dreistelliger Geldbetrag. Entsprechende Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Weener - Pkw-Diebstahl

Weener - In dem Zeitraum von Freitag, den 28.02.2020 18:00 Uhr, bis Samstag, den 29.02.2020 13:37 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter den Transporter (weißer Citroen Jumper) von dem Firmengelände der Tischlerei in der Industriestraße 90 in Weener. In diesem haben sich eine Vielzahl unterschiedlicher Gerätschaften befunden. Entsprechende Ermittlungen und Fahn-dungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Leer - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Leer - Am Samstagnachmittag, den 29.02.2020 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:05 Uhr kam es bei dem Verbrauchermarkt Multi-Süd im Osseweg in Leer zu einem Parkplatzunfall. Hierbei be-schädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Fahren in eine/aus einer Parklücke ein ordnungsgemäß geparkten grauen Renault Clio an der Front. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne der Verpflichtung hinsichtlich der Angabe seiner Personalien nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Schwerer Verkehrsunfall mit Pedelec

Leer - Am Samstagnachmittag, den 29.02.2020 kam es gegen 16:05 Uhr auf der Papenburger Straße circa 750m vor der Leda-Brücke in Fahrtrichtung Leer zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei stürzt aus bislang ungeklärter Ursache ein 30-jähriger Weeneraner mit seinem Pedelec zu Boden und zieht sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Es erfolgt eine Verbringung der Person mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Oldenburg. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein circa 50-jähriger, männlicher Augenzeuge vorhanden sein, welcher sich vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle entfernte. Dieser und weitere Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Weener - In der Nacht von Freitag, den 28.02.2020 (23:00 Uhr) auf Samstag, den 29.02.2020 (09:00 Uhr) entfernten und beschädigten bislang unbekannte Täter diverse Verkehrszeichen in den Straßen Osseweg und Alter Ossweg in Weener. In der Folge war der Straßenverlauf im Dunkeln, sowie die Vorfahrtsregelung nicht mehr erkennbar war. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagabend, den 29.02.2020 gegen 21:55 Uhr wurde durch eine Zeugin mitgeteilt, dass eine männliche Person einen Pkw in der Weenerstraße in Weener auf Höhe der Kirche geführt habe, obwohl er offensichtlich stark alkoholisiert ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 2,39 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 56-jährigen Beschuldigten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bunde - Handtaschendiebstahl aus Pkw

Bunde - Am Samstag, den 29.02.2020 im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 10:45 Uhr kam es in dem Landschaftsschutzgebiet in der Kirchstraße Bunde zu einem Diebstahl aus einem grauen VW Golf. Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter die Heckscheibe des Pkw eingeschlagen. Anschließend wurde eine Handtasche aus dem Innenraum entwendet. In dieser befand sich ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag.

Rhauderfehn - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Rhauderfehn - Am Montag, den 24.02.2020 in der Zeit von 09:15:00 Uhr bis 17:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des medizinischen Versorgungszentrums in der Rhauderwieke 3 in Rhauderfehn zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/ Insasse beim Aussteigen aus seinem Pkw den roten Dacia Sandero der Geschädigten durch Touchieren des Dacia mit der Pkw-Tür. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Führen eines Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel

Emden - Ein 18jähriger Emder wurde am Samstagabend in Emden mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Die Kontrolle ergab, dass der Emder das Fahrzeug unter dem Einfluss von Am-phetaminen geführt hat. Es wurde eine Blutprobe entnommen und dem Emder wurde die Weiter-fahrt untersagt.

Emden - Haftbefehl

Emden - In der Nacht zum Sonntag fühlte sich in Emden eine Frau von drei Männern verfolgt. Die drei Männer konnten von den Beamten gestellt und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass gegen einen 41jährigen Emder ein Haftbefehl über drei Monate vorlag. Er wurde festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

