Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ein Auffahrunfall in Varel (FOTO) - Fahrzeugführer kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und schwerletzt ins Krankenhaus

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am frühen Freitagmorgen, 02.08.2019, kam es in Varel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer schwerverletzt wurde. Gegen 06:20 Uhr befuhr ein 74-jähriger Pkw Hyundai-Fahrer aus Richtung Varel kommend in Richtung Dangast fahrend die Straße Zum Jadebusen. Aus bislang unbekannten Gründen kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen am Straßenrand geparkten Lkw Peugeot (FOTO).

Der Fahrzeugführer kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, es entstand aufgrund der Neuwertigkeit des Hyundai ein Schaden von etwa 27.000 EURO.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell