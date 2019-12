Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Julis-Maggi-Straße/ Unter Drogen am Steuer

Coesfeld (ots)

Unter Drogen am Steuer war ein 20-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen, den Polizisten am frühen Freitagmorgen (20.12.) um 4 Uhr auf der Julius-Maggi-Straße in Lüdinghausen kontrollierten. Die Folgen: Blutprobe in der Polizeiwache, Anzeige mit einem zu erwartenden Bußgeld von 500 Euro, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten im Verkehrszentralregister.

