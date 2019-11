Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - beide Autos mussten abgeschleppt werden

Kalkar (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 16:50 Uhr in Kalkar-Neulouisendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Beim Linksabbiegen von der Neulouisendorfer Straße in die Kalkarer Straße übersah eine 60-jährige Uedemerin den Kleintransporter eines 24 Jahre alten Fahrers aus Hamminkeln, der ihr entgegenkam. Bei dem Zusmmenstoß wurden beide Personen verletzt, die Frau aus Uedem sogar so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Autos mussten auf Grund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden.

