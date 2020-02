Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Viel los am Wochenende im Seehafen Rostock

Rostock (ots)

Trotz Sturmtief "Sabine" und damit verbundenen Fährausfällen, hatten die Beamten der Bundespolizei im Seehafen Rostock am vergangenen Wochenende allerhand zu tun.

Am Freitag kurz vor Mitternacht ging den Beamten ein polnischer Staatsangehöriger ins Netz, der insgesamt dreimal von der Staatsanwaltschaft Heidelberg zur Festnahme ausgeschrieben war. Vorausgegangen waren rechtskräftige Verurteilungen des Amtsgerichtes Heidelberg aus den Jahren 2018 und 2019, wegen des Erschleichens von Leistungen.

Gemäß allen drei Haftbefehlen musste der Mann 2520,- Euro zahlen oder ersatzweise eine 126-tägige Haft verbüßen. Da er die Geldstrafe nicht zahlen konnte wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ein ebenfalls polnischer Staatsbürger wurde am Samstag wegen des Verdachts der Urkundenfälschung beanzeigt. Dieser legte den Bundespolizisten bei seiner Kontrolle einen total gefälschten ukrainischen Führerschein vor. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die weitere Sachbearbeitung an die Kollegen der Polizeireviers Dierkow übergeben.

Wegen eines Verstoßes gegen das Antidopinggesetz muss sich ein 29-jähriger Pole verantworten. Bei seiner Kontrolle, ebenfalls am Samstag, fanden die Beamten neun Glasfläschen und drei Tabletten mit Steroiden. Die Präparate wurden sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

Zudem konnten an dem Wochenende insgesamt fünf Personen ermittelt werden, die gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen hatten. Die festgestellten Mazedonier und Syrer führten entweder keinen oder einen abgelaufenen Pass bzw. überschritten die maximale Aufenthaltsdauer im Schengen-Gebiet. Zur Durchführung der Strafverfahren wurden Sicherheitsleistungen von insgesamt 530,- Euro erhoben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell