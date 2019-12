POL-WHV: Pressemeldung PI Wilhelmshaven 06.12.-08.12.2019

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Wilhelmshaven (ots)

Pressemeldung PI Wilhelmshaven 06.12.-08.12.2019

Verkehrsunfälle Am 06.12.2019, 07:55 Uhr, kommt es im Mühlenweg, Höhe Edo-Wiemken-Straße, zu einem Auffahrunfall. Der 19jährige Verursacher gab vor Ort nach erfolgter Belehrung an, dass er aus Unachtsamkeit von der Kupplung gerutscht sei, sein PKW (Honda Accord Sedan) einen Satz nach vorne gemacht habe und es zum Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug, VW Polo, gekommen sei. Die andere beteiligte Fahrzeugführerin (33 Jahre) blieb unverletzt. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass der 19jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein wurde beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Am 07.12.2019, 07:23 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass ein Fahrzeugführer mit einem Audi A3 in der Freiligrathstraße, Höhe Triftweg, in Wilhelmshaven gegen einen geparkten Anhänger gefahren sei und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ein weiterer aufmerksamer Zeuge verfolgte den Unfallfahrer und meldete der Polizei stetig den Standort des Fahrzeuges. In Höhe der Plauenstraße versuchte der Fahrzeugführer einzuparken und touchierte hier einen weiteren PKW. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten bei der Kontrolle eine Alkoholbeeinflussung des 26jährigen Fahrzeugführers feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab 1,89 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Eine Überprüfung der ersten Unfallstelle ergab, dass der Anhänger von dem Verursacher auf den Geh-/Radweg geschoben wurde und umgekippt war. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 7.500 Euro.

Am 07.12.2019, 15:12 Uhr, kommt ein 22jähriger Fahrzeugführer in der Kurt-Schumacher-Straße, kurz hinter der Werdumer Straße (Fahrtrichtung Ostfriesenstraße) beim Beschleunigen ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug setzte auf einem Baumstumpf auf und kam dort zum Stehen. Der 22jähriger blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Fahrzeug (Chevrolet, Camaro) entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Weiterhin wurden die Berme und ein Leitpfosten beschädigt.

Sonstiges

Am 07.12.2019, um 02:46 Uhr, wird der Polizei durch einen Zeugen eine männliche Person auf der A 29, Höhe Ausfahrt Fedderwarden, gemeldet, die auf der Mittelplanke laufen solle. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort eine männliche Person auf der Mittelplanke feststellen, die gerade mit heruntergelassener Hose dort urinierte. Einer mehrfachen Aufforderung, die Mittelplanke zu verlassen und in den Streifenwagen zu steigen, kommt er nicht nach. Auf Grund der hohen Gefährdungslage auf der Autobahn wird die Person unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt in den Funkstreifenwagen verbracht. Die Angabe seiner Personalien verweigerte er. Da sich die Person weiter unkooperativ verhielt, wurde er zum Schutze seiner eigenen Person in Gewahrsam genommen. Auf der Dienststelle konnten letztlich die Personalien des 34jährigen Verursachers festgestellt werden.

