Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung anlässlich des Jugenddialogs des AfD-Kreisverbandes Wilhelmshaven vom 06.12.2019

Wilhelmshaven (ots)

Nach einem vorangegangenen Aufruf auf der Facebookseite des AfD-Kreisverbandes Wilhelmshaven, fand am 06.12.2019, in der Zeit von 17:00-19:00 Uhr, in der AfD-Geschäftsstelle, Werftstraße 96, 26382 Wilhelmshaven, ein sogenannter Jugenddialog statt. Jugendliche im Alter zwischen 14-22 Jahren waren eingeladen, mit der Partei in den Dialog zu treten.

Ca. 60 Personen von verschiedenen Organisationen, u.a. aus Oldenburg, äußerten im Rahmen einer geplanten und angemeldeten Kundgebung ihren Unmut über die AfD-Veranstaltung, dies jedoch friedlich.

