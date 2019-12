Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 19-jähriger Fahranfänger verursachte Auffahrunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel- Führerschein beschlagnahmt

Wilhelmshaven (ots)

Am 06.12.2019, um 07:56 Uhr, kam es auf dem Mühlenweg, Höhe Edo-Wiemken-Straße in Wilhelmshaven zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 19-jähriger befuhr mit seinem Pkw den Mühlenweg in westliche Richtung. In Höhe der Edo-Wiemken-Str. musste die vor ihm fahrende Pkw-Führerin verkehrsbedingt lansgamer werden. Der 19-jährige erkannte dies und bremste seinen Pkw ab. Vermutlich aus Unachtsamkeit rutschte er von der Kupplung ab, so dass der Pkw einen Satz nach vorne machte und es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Pkw-Führerin wurde hierdurch leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen einer durchgeführten Fahrtauglichkeitsüberprüfung wurde festgestellt, dass der 19-jährige Führerscheininhaber auf Probe unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Vortest verlief positiv auf Cannabis und Amphetamine. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell