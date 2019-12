Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand auf dem Recyclinghof der Papier-und Kartonfabrik in Varel

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, den 06.12.2019,um 02:33 Uhr, wurde durch Mitarbeiter ein Brand auf dem Recyclinghof der Papier- und Kartonfabrik in Varel gemeldet. Der Inhalt eines Pellet-Silos war in Brand geraten, welcher sich in einem geschlossenen Gebäude auf dem Fabrikgelände befindet. Die Feuerwehr aus Varel übernahm die Brandbekämpfung. Als weitere Unterstützungskräfte kamen die Feuerwehren aus den Ortschaften Obenstrohe und Borgstede hinzu. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Der Schaden konnte bei der Sachverhaltsaufnahme noch nicht beziffert werden.

