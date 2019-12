Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall wurde durch den Verursacher erst später bemerkt

Wilhelmshaven (ots)

Schortens- Am 04.12.19, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Schortenser mit seinem roten Hyundai die Plaggestraße in Schortens. In Höhe der dortigen Sauna streifte er beim Vorbeifahren anscheinend ein dort geparktes Fahrzeug. Erst als der Mann zu Hause angekommen war, stellte er fest, dass er einen Unfallschaden an seinem Fahrzeug hatte. Daraufhin begab er sich sofort zurück an den vermeintlichen Unfallort und fand dort lediglich die silberfarbene Außenkappe eines linken Außenspiegels vor. Das zu dem Spiegel gehörende Fahrzeug befand sich nicht mehr am Ort, so dass der Mann sich nicht mehr um die Regulierung des Schadens kümmern konnte. Er begab sich daraufhin zur Polizeistation in Schortens, um den Vorfall zu melden. Ein möglicher Geschädigter wird daher gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-918790 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

