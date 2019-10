Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Mainz, Hartenberg-Münchfeld, 06.10.2019, 01:21 Uhr (ots)

Ein 32-jähriger Fahrzeugführer befährt mit seinem PKW die Straße An der Allee in Richtung Mainzer Straße. In Höhe des dortigen Bahnübergangs verliert der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, gerät ins Schleudern und kommt von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Buschwerk kommt das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Der 32-jährige Fahrzeugführer erleidet durch den Unfall schwere Verletzungen und wird durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt.

