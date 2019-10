Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Lerchenberg - Essenheim, Verkehrskontrollen "Am Wald" wegen Sperrung der L 426

Mainz (ots)

Mittwoch - Donnerstag, 02./03.10.2019

Zahlreiche Bürgerbeschwerden liegen der Polizei Mainz Lerchenberg darüber vor, dass aufgrund der Sperrung der L 426 bei Richtung Essenheim die sogenannte Panzerstraße zwischen Lerchenberg und Wackernheim unberechtigt von PKW befahren wird. Bei den Kontrollen am Mittwoch und Donnerstag in der offiziell "Am Wald" benannten Straße sind auch tatsächlich einige PKW festgestellt worden, welche unberechtigt dort gefahren sind. Die Fahrer sind auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und verwarnt worden. Gleichzeitig wird nun geprüft, ob die Hinweise und Beschilderung für die Sperrung und Umleitung verbessert werden können. Insbesondere ortsfremde Fahrer soll damit die Orientierung erleichtert werden.

