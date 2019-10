Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bretzenheim - Nahe, Einbruch in Erdgeschosswohnung

Mainz (ots)

Donnerstag, 03.10.2019, 12:00 Uhr

Die Abwesenheit der Bewohner einer Erdgeschosswohnung nutzten unbekannte Täter am Feiertag um in diese einzubrechen. Die Täter öffneten dazu eine Balkontür, durchsuchten die Räume und erbeuteten Wertgegenstände und Bargeld. Durch eine Zeugin können die Täter beim Verlassen der Wohnung gesehen und später beschrieben werden. 1. Person: männlich, 18-20 Jahre alt, circa 1,80m groß, schlank bis mager, schwarze Hose, lila Oberteil, dunkle Haare, leichter, "jungenhafter" Oberlippenbart, keine Handschuhe 2. Person: männlich, 18-20 Jahre alt, circa 1,70m groß, schlank bis mager, graue Arbeitshose, helle Schuhe, dunkelgraue Nylon-Jacke, dunkle Haare, keine Handschuhe Hinweise bitte an die Polizei in Bad Kreuznach

