Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (454/2019) Gieboldehausen: Ford Fiesta in Sackgasse an der Kirche beim Rangieren beschädigt, Verursacher unbekannt

Göttingen (ots)

Gieboldehausen, An der Kirche Donnerstag, 18. Juli 2019, zwischen 06.00 und 16.00 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Vermutlich beim Rangieren in der Sackgasse "An der Kirche" in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) hat ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Ford Fiesta am hinteren Kotflügel beschädigt und sich dann einfach entfernt. Der Unfall ereignete sich in einem Bereich, in dem aktuell Pflasterarbeiten ausgeführt werden. An dem Kleinwagen entstand bei der Kollision rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gieboldehausen, Telefon 05528/20 54 570.

