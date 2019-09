Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Hallenbad - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 30.08.19, 10 Uhr, bis Dienstag, 03.09.19, wurde in das Hallenbad in der Scheffelstraße in Grenzach eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen nach dem Aufdrücken eines Fensters in das Gebäude ein und entwendeten im Kassenbereich etwas Bargeld. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen und bittet um Meldungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

