Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 812 gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, den 06.12.2019, um 07:45 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 812, in Höhe der Einmündung Rickelshausen, eine Verkehrsunfallflucht. Der 24-jährige Fahrzeugführer eines Transporters der Marke IVECO befuhr die L 812 aus Richtung Waddewarden kommend, in Fahrtrichtung Jever. In Höhe der Einmündung Rickelshausen kam ihm ein gelbfarbener Kleintransporter, mutmaßlich zu weit mittig fahrend, entgegen. Beim Vorbeifahren wurde der linke Außenspiegel des IVECO beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallhergang nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell