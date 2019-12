Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sicher durch die dunkle Jahreszeit- Fahrradbeleuchtungskontrolle in Bockhorn

Wilhelmshaven (ots)

Unter dem Motto "Sicher durch die dunkle Jahreszeit" fand am heutigen Morgen, den 06.12.2019, eine größere, präventiv ausgerichtete Fahrradbeleuchtungskontrolle in Bockhorn statt. Mit Unterstützung von Kräften des Polizeikommissariates Varel sowie der Polizeistation Bockhorn wurden vor der Oberschule Bockhorn und zeitgleich vor der Grundschule Bockhorn gezielte Fahrradbeleuchtungskontrollen durchgeführt. Der Mobilitätsbeauftragte war mit 6 Schülerlotsen ebenfalls vor Ort. Die Öffentlichkeit reagierte nach Aussagen der eingesetzten Kräfte mit regem Zuspruch auf die Aktion. Insgesamt wurden ca. 90 Fahrräder überprüft. 18 Fahrräder wurden beanstandet, die nach einer Mängelbeseitigung in den Schulen wieder vorgezeigt werden.

