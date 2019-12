Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Glimpflicher Ausgang auf der Utterser Landstraße: Vorderrad löst sich während der Fahrt von Pkw

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 05.12.2019, um 16:55 Uhr, kam es auf der Utterser Landstraße in Wilhelmshaven zu einem Unfall der anderen Art: Von einem Pkw löste sich während der Fahrt das linke Vorderrad und prallte frontal auf einen entgegenkommenden Pkw. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell