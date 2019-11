Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Einbruch in Gemeindehaus

Twist (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag haben unbekannte Täter versucht, in das Gemeindehaus in der Flensbergstraße einzudringen. Die Täter versuchten dabei sich mit massiver Gewaltanwendung Zutritt zu verschaffen. Hierbei wurde ein Fenster erheblich beschädigt. In die Räume des Heimathauses gelangten sie nicht. Der angerichtete Schaden wird auf rund 1500 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

