Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Vier Personen bei Unfall verletzt

Nordhorn (ots)

Gestern Abend ist es um 19:40 Uhr auf der Denekamper Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt. Ein 50-jähriger Mann war mit seinem PKW in Richtung Nordhorn unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem massiven Werbeschild kollidierte. Der Fahrer sowie drei weitere Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand Sachschaden.

