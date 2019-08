Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: 22-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Duisburg (ots)

Auf einem Parkplatz an der Gerlingstraße ist am Dienstagabend (6. August) Beamten ein 22 Jahre alter Mann aufgefallen, der in einem schwarzen Fiat Punto saß und Cannabis rauchte. Die Polizisten sprachen den Mann an, der ihnen gegenüber seinen Drogenkonsum zugab. Auf Anweisung der Polizei zeigte sich der Duisburger einsichtig, drückte den Joint aus und händigte den Beamten zwei weitere Tütchen Marihuana aus. Die Polizisten stellten die Drogen sicher, belehrten den jungen Mann und untersagten ihm, weiterzufahren. Er bestätigte, alles verstanden zu haben und wurde aufgrund seiner Einsicht und der Aussage, in nächster Zukunft kein Auto zu fahren, vor Ort entlassen. Eine knappe halbe Stunde später bemerkten die Beamten denselben Fiat Panda beim Abbiegen von der Barbara- auf die Gerlingstraße. Als sie den Pkw zur Kontrolle anhalten wollten, beschleunigte der Panda-Fahrer. Die Einsatzkräfte verfolgten ihn und schalteten dabei unter anderem Blaulicht und Martinshorn an. Er ignorierte alle polizeilichen Hinweise und fuhr mit einer Geschwindigkeit von etwa 75 km/h weiter, unter anderem in Schlangenlinien und über zwei rote Ampeln. Auf Höhe einer Bushaltestelle an der Gartenstraße bremste der Fahrer ab, so dass die Beamten den Streifenwagen vor den Panda setzen konnten. Sie nahmen den Fahrer, bei dem es sich um den 22-Jährigen Mann aus der vorangegangenen Kontrolle handelte, mit zur Wache. Führerschein und Auto wurden beschlagnahmt, eine Blutprobe angeordnet. Auf der Wache gab der junge Mann an, dass er die Polizisten gesehen habe, aber nur nach Hause fahren wollte. Er muss sich jetzt unter anderem mit einem Verfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs unter Drogeneinfluss auseinandersetzen. (stb)

