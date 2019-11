Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Brand in Schlafzimmer

Twist (ots)

In einem Einfamilienhaus in der Pappelallee ist es gestern Vormittag zu einem Feuer gekommen. Hierbei geriet gegen 11:00 Uhr eine Matratze neben einem Wasserbett in Brand. Die insgesamt 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Schöninghsdorf und Twist löschten das Feuer und konnten eine weitere Ausdehnung verhindern. Das Schlafzimmer sowie angrenzende Räume wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell