POL-WHV: Pressemeldung PK Varel 06.12.-08.12.2019

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit schwerletztem Fußgänger Zetel

Am Freitagabend, 06.12.19, gegen 19 Uhr, wurde ein 77-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Zetel schwer verletzt als dieser die Bohlenbergstr. überqueren wollte. Ein 27-jähriger Pkw-Führer, welcher die Bohlenberger Straße vom Ohrbült kommend in Richtung Horsten befuhr, erfasste den von links kommenden Fußgänger. Der Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen in das Nordwestkrankenhaus Sande eingeliefert. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Varel

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw kam es am Freitagmorgen, 06.12., in der Vareler Innenstadt, in der Straße Markplatz. Ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Straße Marktplatz in Richtung Mühlenstraße und beabsichtigte nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen. Dazu scherte dieser zunächst nach links aus. Der ihm nachfolgende 42-jährige VW-Fahrer schätzte diese Situation nicht richtig ein und fuhr rechts an dem Mercedes vorbei. Genau in diesem Moment bog der Mercedes nach rechts ab, so dass die beiden Pkw kollidierten. Beide Pkw wurden beschädigt, die Pkw-Führer blieben unverletzt. Die Schadenssumme wurde von der Polizei auf insgesamt 12.000 Euro geschätzt.

Versuchter Einbruch in Spielothek Bockhorn

In der Nacht von Donnerstag (05.12.) auf Freitag (06.12.19 ) kam es Bockhorn zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter hebelten gewaltsam die Tür zu einer Spielothek in der Lange Straße auf, worauf ein Alarm ausgelöst wurde. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und entkamen unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Tel. 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl Varel

Am Freitag, 06.12.19, wurde einer Zeitungsausträgerin in den frühen Morgenstunden während ihrer Tour das Fahrrad in der Raiffeisenstraße entwendet. Nachdem sie ihr Fahrrad abgestellt hatte, um eine Zeitung zuzustellen, wurde dieser Moment durch den bislang unbekannten Täter ausgenutzt. Dieser fuhr mit dem Fahrrad davon. Das Fahrrad konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung leicht beschädigt und mit den Zeitungen in einer angrenzenden Straße wieder aufgefunden werden, so dass die Zustellerin ihre Tour fortsetzen konnte.

Diebstahl von Baumaterial- Zeugen gesucht! Varel

In der Zeit von Donnerstag, 05.12. 19:30 bis Freitag, 06.12.19, 08:00 Uhr kam es in dem Neubaugebiet Waldstraße zu einem Diebstahl. Aus einem im Rohbau befindlichen Gebäude wurden Stromleitungen, eine Kabeltrommel sowie eine Schubkarre entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Garagenbrand - verursacht durch Bioabfall (201901457292) Zetel Am Samstagmittag, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:45 Uhr, kam es in der Straße Südenburg auf dem Grundstück eines Reihenhauses zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Zetel. Eine in der Garage gelagerte Biotonne geriet auf Grund der enthaltenen Bioabfälle durch Selbstentzündung in Brand. Die im Haus befindlichen Bewohner bemerkten den Brand und konnten das Haus verlassen. Die Garage wurde durch das Feuer beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Fahren unter Alkoholeinfluss Varel

Am Sonntag, 08.12., wurde in den frühen Morgenstunden in der Vareler Innenstadt ein Pkw durch eine Funkstreifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 60-jährige Pkw-Führer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Varel

In der Zeit vom Samstag, 30.11., 15:00 Uhr - Samstag 07.12., 12:00 Uhr wurde ein in der Menckestr. / Ecke Kommodore-Bonte-Str. am Fahrbahnrand abgestellter Opel Corsa durch einen Verkehrsunfall im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

