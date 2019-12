Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Jever 06.12.-08.12.2019

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Samstag wurde, um kurz nach Mitternacht, ein Pkw, im Bereich Sande kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass das Fahrzeug ohne bestehenden Versicherungsschutz geführt wurde. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Brand eines Carports

Am Samstagmorgen wurde der Feuerwehr ein Brand im Gewerbegebiet in Schortens mitgeteilt. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand ein Carport neben dem Bowlingcenter in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Gebäude verhindern, jedoch brannte das Carport komplett ab. Die Ermittlungen bzgl. der Brandursache dauern an.

Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, gegen 01:15 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung einen 35-jährigen Autofahrer in Jever. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Jeveraner unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gefahren ist. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall unter dem Einfluss alkoholischer Getränke

Am Samstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, befuhr ein 26 jähriger Slowake die Plaggestraße in Schortens. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und der Tatsache, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand übersah er eine Kurve und fuhr frontal in eine Mauer. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrzeugführer musste dem Krankenhaus zugeführt werden. Hier wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und zunächst der Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit sechs Fahrzeugen

Am Samstag befuhr ein 37 jähriger Wilhelmshavener, gegen 20:40 Uhr, die Mühlenstraße in Sillenstede. Hierbei übersah er einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Pkw auf vier davorstehende Fahrzeuge aufgeschoben. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers wahrnehmen. Ein freiwilliger Test am Alkomaten ergab eine AAK von 1,47 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Am Sonntag, um 02:30 Uhr, kam es in Sande im Bereich der B 436/Einmündung Marienburg zu einem Verkehrsunfall. Hier missachtete ein Fahrer eines Pkw die Vorfahrt eines 33 jährigen Fahrzeugführers. Der Schortenser musste mit seinem Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern. Bei dem Ausweichmanöver fuhr er über eine Verkehrsinsel und beschädigte seinen Pkw nicht unerheblich. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

