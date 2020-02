Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter schwerer Diebstahl aus Mehrfamilienhaus

Trier (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Freitag, 31. Januar, gegen 09:10 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Matthiasstraße in Trier verschafft. Dort hebelte er im Treppenhaus eine Wohnungseingangstüre auf. Als die Geschädigte, die sich in der Wohnung befand, auf sich aufmerksam machte, ergriff der Täter die Flucht.

Die Täterbeschreibung lautet wie folgt:

- männlich, circa 1,70 Meter groß - hellhäutig - helle kurze Haare oder Glatze - auffällige Trainingsjacke in königsblau, teilweise neonorange

Bei der Flucht ließ er eine weiße Stofftasche von Netto fallen

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalinspektion in Trier in Verbindung zu setzen.

