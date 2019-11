Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Täter gelangten auf das Gelände des Bauhofs in Zetel und schlachten einen Transporter aus - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Bislang unbekannte Täter drückten in der Nacht zum Montag, 04.11.2019, eine doppelflügelige Stahltor des Bauhofs in der Moorstraße auf und schlachteten einen auf dem Gelände stehenden Transporter aus. Die Täter entwendeten u.a. die Doppelsitzbank, den Fahrersitz, außerdem noch ein Ladegerät und ein Laubsauger.

Zeugen, denen in der Nacht in Zetel etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04453/4799 in Verbindung zu setzen.

