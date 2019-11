Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Psychisch auffälliger Mann löste einen Polizeieinsatz aus - Sprung vom Dach endete glimpflich

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montagvormittag, 04.11.2019, wurde die Polizei alarmiert, weil es in der Tiarksstraße zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen sein soll. Nach ersten Angaben bedrohte ein psychisch auffälliger Mann seinen 29 Jahre alten Nachbarn mit einem Messer. Beim Eintreffen der nur kurzen Zeit später am Einsatzort erscheinenden Beamten flüchtete der 56-Jährige in sein Haus. Gesprächsversuche mit dem Mann schlugen über die verschlossene Haustür fehl.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das Amtsgericht einen Beschluss auf Durchsuchung der Wohnung, außerdem wurde der sozialpsychiatrische Dienst der Stadt Wilhelmshaven in Kenntnis gesetzt.

Mittels eines hinzugerufenen Schlüsseldienstes verschafften sich die Beamten Zutritt zur Wohnung, währenddessen der Wohnungsinhaber in das obere Stockwerk des Hauses flüchtete und auf das Schrägdach gelangte. Nach jetzigem Sachstand sprang der 56-Jährige vom Dach und verletzte sich leicht (Schürfwunden).

Aufgrund der nicht auszuschließenden weiteren Verletzungen und einer Überprüfung zwecks einer möglichen Zwangseinweisung in eine psychiatrische Einrichtung, wurde der 56-Jährige durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die das Haus durchsuchenden Beamten fanden das genutzte Messer und stellten es sicher, die Ermittlungen dauern an.

