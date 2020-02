Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall mit Schulbus zwischen Mandern und Kell am See

Kell am See (ots)

Heute Morgen, gegen 07:50 Uhr, kam ein Bus, der mit mehreren Dutzend Schüler*innen besetzt war, zwischen Mandern und Kell am See von der Fahrbahn ab.

Der Bus war aus Richtung Saarburg auf der Bundesstraße 407 unterwegs nach Kell am See. Vermutlich aus medizinischer Ursache, kam der Busfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Bus blieb neben der Fahrbahn stehen. Einige Schüler*innen klagten in der Folge unter anderem über Rückenschmerzen.

Vor Ort im Einsatz befinden sich mehrere Streifen und eine Vielzahl von Rettungskräften Die Schüler*innen werden aktuell mit einem Ersatzbus zur Schule gebracht und dort, falls notwendig, in der Turnhalle medizinisch versorgt.

Eltern können sich bei Rückfragen an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/91510 wenden.

