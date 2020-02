Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mehrere Unfälle aufgrund Aquaplaning und nicht angepasster Geschwindigkeit

Wittlich (ots)

Am Abend des 01. Februar 2020 kam es auf der Autobahn A60 zwischen den Anschlussstellen Landscheid und Wittlich-West kurz hintereinander zu mehreren Verkehrsunfällen.

Um ca. 19:50 Uhr kam kurz vor der Anschlussstelle Wittlich-West ein Pkw mutmaßlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug drehte sich und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Unmittelbar im Anschluss kam es zu einem zweiten Unfall an der gleichen Stelle, als ein zweiter Pkw aus bisher ungeklärten Gründen mit dem ersten Pkw kollidierte. Der 22-jährige Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin des ersten Fahrzeugs aus Baumholder wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 51-jährige Fahrerin des zweiten Fahrzeugs aus Auderath blieb unverletzt. Um etwa 20:40 Uhr ereignete sich kurz hinter der AS Landscheid ein dritter Unfall. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mehrfach mit den Schutzplanken. Der 44-jährige alleinige Insasse aus Ramstein-Miesenbach blieb dabei unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird vorerst auf ca. 32.000 Euro geschätzt. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten von Rettungsdiensten, Feuerwehr, Polizei und Autobahnmeisterei musste die Autobahn ab der Anschlussstelle Landscheid für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz waren 20 Kräfte der Feuerwehren Landscheid und Burg, 1 Streife der Autobahnpolizei Schweich, 1 Streife der Polizei Bitburg sowie die Autobahnmeisterei Wittlich. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden.

