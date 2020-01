Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Fahndungserfolg: Doppeltäter geschnappt

Trier (ots)

Am Donnerstag, 30. Januar, fahndete die Trierer Polizei nach einem flüchtigen Täter. Dieser schlug zuvor einen Passanten in der Unterführung der Ostallee vom Palastgarten zur Hermesstraße nieder. Der Polizei gelang es den Flüchtigen unweit des Tatorts zu fassen. Ermittlungen ergaben, dass es sich um denselben Täter handelte, der bereits am Vortag an gleicher Stelle einen Raub begangen hatte und unerkannt entkommen konnte.

Der 35-jährige Tatverdächtige fiel bereits bundesweit aufgrund diverser Straftaten auf und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Es erging Haftbefehl.

