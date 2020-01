Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Ladendiebe in Schweich festgenommen

Schweich (ots)

Am Montag, den 27. Januar, nahm die Polizei drei Männer in einem Einkaufscenter in Schweich vorläufig fest. Zuvor wurde ein Mitarbeiter des Marktes auf die Gruppe aufmerksam, da diese sich verdächtig verhielten und verständigte daraufhin die Polizei.

Durchgeführte Ermittlungen ergaben, dass sich die Männer auf Beutezug in dem Einkaufscenter befanden. Im Zuge einer Durchsuchung stellte die Polizei gestohlene Waren im Wert von 260EUR fest.

Alle drei Beschuldigte wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Gegen die drei in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wohnenden Männer wurde Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahls erlassen.

