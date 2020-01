Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Erneut Ladendiebe in Schweich festgenommen

Bild-Infos

Download

Schweich (ots)

Zum zweiten Mal in einer Woche legte die Polizei Ladendieben in einem Schweicher Einkaufcenter das Handwerk.

Vorrausgegangen war der Versuch eines Täterduos Waren im Wert von 250EUR an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Gegen beide Tatverdächtigen wurden bereits wegen vorangegangener Diebstahls- und Hehlereitaten Strafverfarhen geführt. In diesem Fall führte die Tatverdächtige sogar ein Messer in ihrer Handtasche mit sich. Neben dem Diebstahl ermittelt die Polizei nun aufgrund diverser anderer Straftaten gegen das Duo.

Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde die vorläufige Festnahme der Frau und des Mannes aus der Verbandgemeinde Hermeskeil angeordnet. . Beide sind dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt worden, der in beiden Fällen Haftbefehl erließ.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell