Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Räuber schlägt 65-Jährigen nieder

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 29. Januar, passierte ein 65-jähriger Fußgänger gegen 14:50 Uhr die Unterführung unter der Ostallee, aus Richtung des Palastgartens zur Hermesstraße. Dort lauerte ihm auf halben Weg der Passage ein unbekannter Täter auf, welcher ihn ansprach und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Als das Opfer zu Boden ging, nahm der Täter ihm ein mitgeführtes Paket weg und flüchtete in Richtung der Hermesstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief ergebnislos. Die Kripo ermittelt nun aufgrund eines Raubes und sucht mögliche Zeugen. Im Zusammenhang werden Zeugen geben sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei Trier unter Tel.: 0651-97792290 zu richten.

