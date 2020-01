Polizei Mettmann

POL-ME: Von Sonne geblendet - Autofahrerin übersieht 73-jährige Fahrradfahrerin - Ratingen - 2001095

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmittag (16.01.2020) kam es an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Platz / Beeker Hof in Ratingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin aus Krefeld und einer Fahrradfahrerin aus Ratingen. Dabei wurde die 73 Jahre alte Fahrradfahrerin schwer verletzt.

Gegen 12:45 Uhr befuhr die Krefelderin mit ihrem Mercedes Benz E350 die Duisburger Straße in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Platz. Im Kreuzungsbereich Kalkumer Straße / Konrad-Adenauer-Platz hatte sie die Absicht, die Kreuzung geradeaus zu überqueren und die Straße Beeker Hof zu befahren. Hierbei übersah sie die von links kommende Fahrradfahrerin, die den Gehweg der Straße Konrad-Adenauer-Platz befuhr und die Straße Beeker Hof soeben überqueren wollte.

Nach Angaben der 72-Jährigen konnte sie die Fahrradfahrerin aufgrund der sie blendenden, tief stehenden Sonne nicht erkennen. Die Mercedes-Fahrerin touchierte das Hinterrad der 73-Jährigen und brachte sie hierdurch zu Fall. Die Fahrradfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrrad der Ratingerin wurde von der Polizei gesichert.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell