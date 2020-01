POL-ME: 83-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt - Ratingen - 2001092

Polizei Mettmann

Am Donnerstag (16.01.2020) übersah eine 41-jährige Ratingerin einen 83-jährigen, vorfahrtberechtigten Fahrradfahrer an der Kreuzung Schützenstraße / Europaring in Ratingen. Der 83-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Gegen 10:00 Uhr befuhr die Ratingerin mit ihrem schwarzen Opel Corsa die Schützenstraße in südlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich Schützenstraße / Europaring hatte sie die Absicht, nach links auf den Europaring einzubiegen. Im Abbiegevorgang übersah sie den 83-jährigen Fahrradfahrer, der an der Fußgängerampel die Fahrbahn des Europarings in südlicher Richtung überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Europaring in Fahrtrichtung Röntgenring zeitweise gesperrt.

