Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbrecher in Heiligkreuz wurden gestört

Trier (ots)

Am Montag, den 27. Januar, machten sich Unbekannte an einem Reihenhaus im Trierer Stadtteil Heiligkreuz zu schaffen. Die Täter versuchten zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr über eine eingeschlagene Terrassentür in das Haus zu gelangen. Gerade zur rechten Zeit kehrte glücklicherweise eine Hausbewohnerin Nachhause zurück, sodass die Einbrecher gestört wurden und von ihrer Tat abließen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun nach den flüchtigen Tätern.

Im Zusammenhang werden Zeugen gebeten sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei Trier unter Tel.: 0651-97792290 richten.

