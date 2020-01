Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Trickdieb macht Vierstellige Beute

Trier (ots)

Am Montag, den 27. Januar, gab sich ein Unbekannter als Klempner aus und gelangte unter falschem Vorwand in die Wohnung eines Seniors in der Fahrstraße. Unter dem Vorwand den Wasserdruck zu kontrollieren, bewegte sich der Trickdieb unbeaufsichtigt in der Wohnung des Geschädigten und stahl Schmuck im Wert von über 1000EUR sowie einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag. Der Täter wird als circa 25 bis 40-Jahre alten, 1,80 Meter großen Mann mit mitteleuropäischem Erscheinungstyp beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Im Zusammenhang werden Zeugen gebeten sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei Trier unter Tel.: 0651-97792290 richten.

