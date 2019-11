Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191125 - 1210 Frankfurt-Höchst: Diebstahl eines hochwertigen SUV

Frankfurt (ots)

(dr) Im Zeitraum zwischen dem 15.11.2019, 14:00 Uhr und dem 24.11.2019, 11:00 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern im Stadtteil Höchst eine hochwertige Geländelimousine im Wert von mehreren zehntausend Euro zu stehlen. Der schwarze Mercedes GLE mit dem amtlichen Kennzeichen F-S 630 war bis zum Diebstahl ordnungsgemäß auf einem gekennzeichneten Parkplatz in der Leverkusener Straße abgestellt.

Sachdienliche Hinweise zu dem entwendeten Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-11700 entgegen.

