Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191124 - 1207 Frankfurt-Innenstadt: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Über die Leitstelle der Feuerwehr wurde der Polizei am Samstag, den 23. November 2019, gegen 01.05 Uhr, bekannt, dass an der Haltestelle Paulskirche/Römer das Opfer eines Straßenraubes stünde.

Vor Ort konnte ein 49-jähriger Frankfurter angetroffen werden. Der alkoholisierte Geschädigte hatte zwei Kopfplatzwunden erlitten und musste zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht werden.

Er sei niedergeschlagen und um seine Geldbörse mit Ausweisen und sein iPhone X beraubt worden. Nähere Angaben zum Tathergang bzw. zu den Tätern konnte er nicht machen.

Die Ermittlungen in der Sache werden fortgesetzt.

