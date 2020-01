Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Dreister Einbrecher in Welschbillg

Trier (ots)

Am 30. Januar, zwischen 17:15 und 17:20 Uhr drang ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Römerstraße in Welschbillig ein, während sich die Bewohner zu Hause aufhielten.

Nach bisherigen Erkenntnissen, hebelte der Täter ein Fenster neben dem Eingang auf und stieg dadurch ins Haus ein. Er verschloss den Raum, in den so er gelangte von innen und durchsuchte einen Schrank. Zu diesem Zeitpunkt brannte in mehreren Räumen des Wohnhauses Licht und die Anwohner hielten sich im Wohnzimmer auf. Sie nahmen Geräusche aus dem Zimmer, in dem sich der Täter befand wahr und stellten fest, dass die Tür verschlossen ist. Durch ihr anschließendes Anklopfen und Rufen, schlugen sie den Einbrecher vermutlich in die Flucht. Von außen konnten sie nunmehr das offenstehende Fenster feststellen. Der Täter flüchtete vermutlich ohne Beute. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0651 9779 2290 zu melden.

