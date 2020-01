Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Sachbeschädigung durch Graffiti

Herdorf (ots)

Am Mittwoch, den 22.01.2020, gegen 19:00 Uhr, wurde die Fassade der Gaststätte am Bahnhof Herdorf beschädigt. Eine Gruppe von 5-6 Jugendlichen machten sich an rückwärtigen Seite der Gaststätte zu schaffen und brachten mittels Sprühlack Graffiti auf. Als sie von dem Betreiber der Gaststätte ertappt wurden, flüchteten die Jugendlichen über die Gleise in Richtung Buchenhang. Bereits am 18.01.2020 war eine Farbschmiererei festgestellt worden. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell