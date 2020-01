Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Hachenburger Str. 67 (ots)

Am Mi., 22.01.2020 hatte ein 19-jähriger Fahrzeugführer seinen PKW VW Golf ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Hachenburger Straße, Höhe Hausnr. 67, in Fahrtrichtung Stadtmitte abgestellt. Danach begab er sich gegen 08:40 Uhr zum Schulunterricht. Als er gegen 15:00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel seines PKW zerstört war. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein unbekannter Fahrzeugführer die Hachenburger Straße in Richtung Stadtmitte befuhr und dabei gegen den linken Außenspiegel des Fahrzeugs von dem 19-Jährigen prallte. Anschließend entfernte sich dieser ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

