Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort durch LKW Fahrer

Oberhonnefeld - Gierend (ots)

Am frühen Mittwochabend, 22.01.2020, 18:30 Uhr, wurde im Fenchelweg in Oberhonnefeld - Gierend ein ordnungsgemäß geparkter PKW Peugeot 207 beschädigt. Ein bisher unbekannter LKW-Fahrer beschädigte beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug. Eine Zeugin gab an, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Lkw mit blauen Anhänger handelt. Die Fahrerkabine könnte eine andere Farbe gehabt haben. Auf der Plane stand die Aufschrift "Spedition". Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied







