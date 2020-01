Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Reise endete in der Justizvollzugsanstalt

Rostock (ots)

Die Reise eines aus Dänemark mit der Fähre im Rostocker Überseehafen ankommenden 53-Jährigen verlief vermutlich nicht so wie geplant. In den Abendstunden des gestrigen Tages wurde er als Insasse eines im internationalen Reiseverkehr fahrenden Busses von den Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Dabei stellten diese fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Berlin zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war. Der Ausschreibung lag ein Beschluss des Amtsgerichts Berlin Tiergarten vom 02.07.2018 zugrunde, mit dem der 53-Jährige wegen Computerbetrugs zu einer Geldstrafe von insgesamt 1.935,- EUR verurteilt wurde. Daneben waren noch 5,- EUR Restgeldstrafe und 91,- EUR Verfahrenskosten offen. Da die geforderte Geldstrafe nicht gezahlt werden konnte, erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt, wo der Mann nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 129 Tagen verbüßen wird.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell