Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 03. Oktober 2019

Cuxhaven (ots)

Bereich Schiffdorf

Verkehrsunfallflucht

Beverstedt. Am 03.10.2019 wird der Polizei bekannt, dass ein Pkw-Führer in 27616 Beverstedt, Abelhorster Straße in Fahrtrichtung Appeln, aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Infolge dessen beschädigt dieser einen im Seitenraum stehenden Telekommunikationsmast der Telekom sowie einen dahinter befindlichen Baum. Das Fahrzeug wurde im Nachgang auf unbekannte Art und Weise geborgen und der Unfallort ohne erfolgte Unfallaufnahme verlassen.

Spuren vor Ort lassen darauf schließen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen dunkelblauen Volkswagen Transporter/Pkw handeln könnte, welcher im Frontbereich erhebliche Beschädigungen aufweisen müsste.

Zeugen die das Geschehen beobachtet haben oder dienliche Hinweise liefern können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Schiffdorf (04706-948-0) zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell